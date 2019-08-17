2019-08-17T12:12:52+03:00
Общество

У владимирской учительницы в поезде украли 95 тысяч рублей

Женщина ехала из Москвы в Санкт-Петербург
Елена Масленникова
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По прибытию в северную столицу, учитель иностранных языков обратилась к сотрудникам транспортной полиции. Женщина сообщила, что она забыла свою сумку в купе поезда, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Проводник вернул хозяйке пропажу, но та не обнаружила в ней денег. В путешествие жительница Владимирской области взяла с собой накопленные 95 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СЗФО, правоохранители проводника нашли. Он признался, что во время уборки вагона нашел сумку, забрал оттуда деньги и пустую ручную кладь любезно вернул хозяйке. В настоящее время все средства учительнице возвращены. А 23-летнего проводника за кражу ждет наказание. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

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