Владимирская спортсменка Наталья Гемперле выиграла "бронзу"на ЧМ по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-17T11:39:27+03:00

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Наталья Гемперле заняла третье место, уступив золото шведке Туве Александерссон и серебро - спортсменке из Швейцарии Симоне Аеберсолд. Воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивному ориентированию Наталья Гемперле выступает в турнире в составе сборной России, в которую вошли еще четыре спортсменки. Всего же в соревнованиях участвуют около 300 человек из 48 стран мира. Состязания проводятся в трех дисциплинах: средней и длинной дистанции и эстафете. Сегодня 17 августа владимирская спортсменка примет участие в эстафете.

ИСТОЧНИК KP.RU