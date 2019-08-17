2019-08-17T09:12:15+03:00
Общество

Владимирские предприниматели призывают ВСМЗ не кошмарить малый бизнес и отказаться от "сувенирного сбора"

Более 70 предпринимателей обратились к руководству музея в открытом письме
Елена Масленникова
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В своем письме представители владимирского бизнеса назвали сборы за использование изображений объектов культурного наследия ЮНЕСКО "противозаконными платежами". По мнению владимирских сувенирщиков, Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, Суздальский кремль и другие памятники белокаменного зодчества не являются собственностью ВСМЗ, а находятся только в его управлении, и " принадлежат гражданам как историческое наследие". Владимирские предприниматели также заявляют, что взимание платы с коммерсантов в других городах не является действительностью.

- Мы проверили этот факт, разослав письма с запросами в эти города, и он оказался не соответствующим истине, - указывают в открытом письме представители малого бизнеса. - Ни один музей не взимает платы за авторские рисунки и авторские фотографии общедоступных городских зданий, в которых размещены экспозиции, наоборот – в случае публикации авторских фото и рисунков для продажи на своей территории, музей спрашивает разрешения авторов. Ответы на наши запросы в Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник и Государственный музей Эрмитаж, а также протоколы судебных решений по подобным прецедентам мы готовы предъявить. Судебная практика по таким делам существует. И дела решаются не в пользу музеев. Светлана Евгеньевна!

Напомним, что по новому прайсу музей просит по 20 тысяч рублей в год за каждое изображение, используемое в коммерческих целях. Представители владимирского бизнеса считают эти расценки "дикими". По мнению сувенирщиков , они ( "дикие расценки") приведут к банкротству всех малых предприятий, производящих товары и оказывающих услуги для туристов. Кроме того, руководство ВСМЗ никак не защищает владимирский бизнес от китайских подделок, продающихся через интернет за копейки.

- Предлагаем вам забыть взаимные притязания и споры, отказаться от требования денег за логотипы, рисунки и фотографии Золотых Ворот, сделанные не вами, - пишут в своем письме представители владимирского бизнеса. - А также вернуть возможность проведения экскурсий в музеях Владимира и Суздаля для частных гидов. Давайте вести общий конструктивный диалог с большим и малым бизнесом, принимать решения, основываясь на стремлении к общему благу и процветанию Владимирской области!

Владимирские сувенирщики заявляют, что если договориться "по-хорошему" с ВСМЗ не получится, они обратятся в прокуратуру, антимонопольную службу и суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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