ДТП в Александровском районе: иномарка влетела в трактор
Водителя "Шкоды" госпитализировали
фото группы «ВКонтакте» «AlexAutoLive | Александров»Фото: vk.com
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Авария произошла днем 16 августа, недалеко от деревни Елькино в Александровском районе. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель иномарки ехал в сторону Александрова. Мужчина не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с трактором . От удара "Шкода" улетела в кювет, а "Белорус" опрокинулся на обочину дороги. Медицинская помощь понадобилась водителю иномарки. Его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU