ДТП в Александровском районе: иномарка влетела в трактор

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-17T07:57:37+03:00

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Авария произошла днем 16 августа, недалеко от деревни Елькино в Александровском районе. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель иномарки ехал в сторону Александрова. Мужчина не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с трактором . От удара "Шкода" улетела в кювет, а "Белорус" опрокинулся на обочину дороги. Медицинская помощь понадобилась водителю иномарки. Его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU