Убийца, имитировавший жизнь своих жертв, получил 14,5 лет колонии строго режима

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-16T16:53:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Гусь-Хрустальный городской суд приговорил 37-летнего жителя Адыгеи к 14,5 годам колонии строгого режима за убийство четы пенсионеров в деревне Вырытово на границе Владимирской и Рязанской областей. В пользу представителя потерпевших с осужденного взыскано более 800 тысяч рублей. Следственный комитет по Владимирской области ранее (на стадии передачи уголовного дела в суд) сообщал, что преступник избрал необычную стратегию подготовки алиби после преступления: он имитировал жизнь своих жертв.

По данным Следкома, 24 января 2018 года 37-летний уроженец Адыгеи зашел в гараж к своему соседу-пенсионеру и попросил отвести его в Москву или дать аккумулятор и насос. В это время зашла жена владельца гаража и стала возражать против требований гостя. Случился конфликт, преступник несколько раз ударил пенсионера ножом. 71-летний мужчина умер на месте преступления.

Затем гость толкнул жену пенсионера, та упала и потеряла сознание. После этого, преступник на машине убитого съездил в райцентр, а вернувшись обратно нашел пожилую женщину уже мертвой. В доме пенсионеров он забрал сумку, в которой находились документы и банковская карта, мобильные телефоны и угнал автомобиль потерпевшего, которым пользовался вплоть до 6 февраля 2018 года. Со счета пенсионера он снял 280 тысяч рублей, которыми оплатил налоговые штрафы и пени свой жены, связанные с бизнесом в Адыгее.

До 6 февраля убийца имитировал жизнь убитых: отвечал на звонки, разговаривал с почтальоном через забор, топил печь. Потом он вывез тело пенсионера в лес на границе областей, снял видеорегистратор с машины, облил дом и гараж растворителем и разжег печь. Убедившись, что дом горит, преступник скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU