В ФАПах целого района Владимирской области нет дифибрилляторов, носилок и даже вешалок для одежды

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-16T16:19:29+03:00

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Прокуратура Владимирской области завершила проверку сельских фельдшерско-акушерских пунктов, которая началась еще в прошлом году. Выяснилось, что во многих ФАПах нет даже элементарного оборудования: носилок, фиксаторов языка и костылей. А еще многие ФАПы работают без лицензии.

Во всех ФАПах Александровского района (кроме двух) нет холодильников для хранения лекарств и сейфов для наркотических препаратов, носилок и одеял с подогревом, а также тонометров для измерения давления у детей до 1 года и шин для транспортной иммобилизации. В некоторых ФАПах банально нет костылей, дефибрилляторов и даже вешалок для одежды. Здания Махринского и Новожиловского ФАПов Александровского района требуют ремонта.

По данным прокуратуры области, оказание первичной медицинской помощи не организовано в деревнях (в скобках указано количество жителей) Савино (106 чел.), Храпки (155), Кашино (251), Ратьково (139), Ефремово (453), Кипрево (481), Барсово (836), Федоровское (862), Аленино (532) и участке Мележи (398) Киржачского района. В селах Ляховицы (101 житель), Лемешки (440) и Большое Борисово (108) Суздальского района местные ФАПы перестали работать еще 7-9 лет назад. Кроме того, ФАПы не работают в пяти крупных селах Меленковского района. В селе Картмазово Судогодского района, где живет более 200 человек, расстояние до ближайшего ФАПа составляет более 6 километров.

В 50 ФАПах Владимирской области нет лицензий на медицинскую деятельность. Такая же проблема в 7 амбулаториях, 3 поликлиниках (Никологорская, Мстерская, Нововязниковская) и 3 терапевтических отделений (Никологорское, Мстерское, Нововязниковское).

ИСТОЧНИК KP.RU