Бдительная жительница Кольчугинского района помешала вору пробраться в чужой дом

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-16T14:26:38+03:00

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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в конце июня в полицию позвонила жительница Кольчугинского района, которая сообщила, что неизвестный молодой человек пытается пробраться в чужой дом. Правоохранители приехали быстро и несостоявшегося воришку поймали. Украсть он ничего не успел. Теперь мужчине может грозить в том числе и реальный срок - до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU