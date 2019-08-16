Бдительная жительница Кольчугинского района помешала вору пробраться в чужой дом
36-летний мужчина пытался залезть в дом через окно
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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в конце июня в полицию позвонила жительница Кольчугинского района, которая сообщила, что неизвестный молодой человек пытается пробраться в чужой дом. Правоохранители приехали быстро и несостоявшегося воришку поймали. Украсть он ничего не успел. Теперь мужчине может грозить в том числе и реальный срок - до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU