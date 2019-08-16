День знаний во Владимире пройдет 2 сентября

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-16T12:23:48+03:00

В этот день не будут продавать алкоголь

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1 сентября в этом году приходится на воскресенье, поэтому в администрации города Владимира решили провести торжественные линейки в школах, посвященные Дню знаний, 2 сентября. Мероприятию сопутствует юридический казус. Дело в том, что по областному закону 1 сентября запрещена продажа алкоголя, а следующий день с точки зрения юристов - обыкновенный день.

Из-за этого в выходной 1 сентября владимирцы не смогут купить алкоголь в магазинах, зато 2 сентября в День знаний не будет действовать никаких ограничений. Тем не менее, администрация города Владимира планирует рекомендовать магазинам отказаться от продажи спиртного. Возможно, безалкогольными окажутся сразу два дня подряд.

UPD: После консультаций со специалистами выяснилось, что жесткой привязки к дате 1 сентября в областном "сухом законе" нет. Так что безалкогольный день будет 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU