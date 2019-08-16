Во Владимирской области с четырех жителей сняли энцефалитных клещей
По состоянию на 14 августа в больницы Владимирской области за весь период обратились 2956 человек, которые пострадали от укусов клещей. За прошедшую неделю региональный Роспотребнадзор насчитал 135 обратившихся, среди них - 47 детей.
Максимальное количество обращений - во Владимире, Александровском, Гусь-Хрустальном и Гороховецком районах. В четырех случаях обнаружен вирус клещевого энцефалита.
Исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций «Центр гигиены и эпидемиологии». Прием клещей на исследование ведется во Владимире, на ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.
ИСТОЧНИК KP.RU