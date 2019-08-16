В Гусь-Хрустальном строителей дороги подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-16T10:51:18+03:00

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Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, нарушения обнаружила Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура, проверявшая соблюдение законодательства о государственных и муниципальных закупках. В прошлом году администрация Гусь-Хрустального района заключила контракт с владимирской компанией «ИнжДорСтрой», которая за 38 с лишним миллионов рублей должна была построить автодорогу – подъезд к деревне Толстиково. До конца прошлого года все документы, согласно которым все необходимые работы выполнены, стороны подписали, в декабре 2018 года их полностью оплатили. Но в июне этого года оказалось, что это не так: предусмотренные контрактом дорожные знаки не установлены, дорожная разметка не сделана, обочины не укрепили щебенкой и газонной травой, которую должны были посеять. В общей сложности строители дорог не доделали работ на 800 с лишним тысяч рублей. Кроме того, во многих местах новый асфальт просел, а на съездах и тротуарах – потрескался. Сейчас полицией возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», идет расследование, которое прокуратура держит на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU