2019-08-16T10:42:02+03:00
Происшествия

Судогодец расправился со старшим братом

Он отомстил родственнику за удар по голове
Ирина Мальцева
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Шестидесятиоднолетний житель Судогды, инвалид третьей группы, во время посиделок со старшим братом у себя дома поссорился с родичем. Выпившие мужчины от слов перешли к рукоприкладству, и старший ударил младшего по голове. Тот не остался в долгу и, схватившись за нож, дважды воткнул его в грудь обидчика. В итоге пострадавший родственник скончался, а младший оказался на скамье подсудимых по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений .повлекших по неосторожности смерть человека. Пожилой мужчина вину признал частично, уверяя, что убивать родственника не хотел. Судогодский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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