2019-08-16T10:41:46+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин распределил субсидии муниципалитетам из областного бюджета

Городу Владимиру досталось 42 миллиона рублей
Вероника ПАНИНА
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В середине августа губернатор Владимир Сипягин подписал постановление о распределении дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2019 год.

94 муниципальных образования Владимирской области получили в сумме около 460 млн рублей. Дотация должна покрыть разницу между оценкой доходов и расходов муниципальных бюджетов в 2019 году. Как утверждают в «белом доме», эта разница рассчитывается по единой для всех муниципалитетов методике и должна покрыть 100% разницы доходов и основных расходов (оплата труда, социальное обеспечение, содержание объектов благоустройства и тому подобное) и 90% утвержденных прочих обязательств.

Город Владимир получит 42 миллиона рублей - больше всех. На втором месте Ковров и Ковровский район - соответственно 30 и 35 миллионов рублей. На третьем - город Муром и Гусь-Хрустальный район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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