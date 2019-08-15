2019-08-15T17:30:47+03:00
Общество

Вязниковец на своем сайте разместил экстремистское произведение

За нарушение его оштрафовали на десять тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Житель Вязников создал сайт, на котором планировал размещать литературные произведения. Среди прочего он опубликовал и текст экстремистской направленности. В отношении горожанина возбудили дело об административном правонарушении по статье, предусматривающей ответственность за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично. После этого владелец сайта добровольно заблокировал его. Вязниковский городской суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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