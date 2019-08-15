2019-08-15T17:14:31+03:00
Происшествия

Во Владимире пропала 42-летняя женщина

11 августа она не вернулась домой
Валерия ПРОНИНА
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Пропала 42-летняя жительница Владимира Светлана Рехова. С 11 августа 2019 года нет достоверной информации о ее местонахождении.

Может находиться в любом городе!

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые.

Была одета в темную куртку, черные джинсы, футболку, черные кроссовки. С собой был рюкзак.

Особые приметы: татуировки.

Если вы видели женщину или что-то о ней знаете, звоните волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт" 89209392241 или на номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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