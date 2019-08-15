Владимирский предприниматель торговал поддельными Adidas, Reebok и Nike

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-15T16:42:56+03:00

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Нарушения в ходе проверки обнаружили сотрудники Владимирской таможни вместе с полицией, которую провели на основании заявлений представителей правообладателей товарных знаков Adidas, Reebok и Nike. При таможенном осмотре помещений у индивидуального предпринимателя выяснилось, что он занимался реализацией иностранной продукции, маркированной знаками, очень похожими на товарные знаки компаний. В результате более 280 различных товаров – кроссовок, сумок, кепок – с признаками контрафакта изъяли полицией. Теперь предпринимателю может грозить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU