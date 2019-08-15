Владимир Жириновский приедет на 75-летие Владимирской области

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-15T16:24:12+03:00

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Делегация ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским примет участие в торжествах по случаю 75-летия образования Владимирской области

В пятницу, 16 августа депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с лидером партии прибудут во Владимир, где встретятся с губернатором Владимиром Сипягиным. Планируется, что Жириновский пообщается с местной молодежью, а после выступит в 16.00 во Владимирском академическом театре драмы, где пройдет торжество по случаю юбилея региона.

Также состоится церемония гашения юбилейной почтовой марки.

ИСТОЧНИК KP.RU