Владимир Жириновский приедет на 75-летие Владимирской области
Он должен выступить в театре драмы
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Делегация ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским примет участие в торжествах по случаю 75-летия образования Владимирской области
В пятницу, 16 августа депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с лидером партии прибудут во Владимир, где встретятся с губернатором Владимиром Сипягиным. Планируется, что Жириновский пообщается с местной молодежью, а после выступит в 16.00 во Владимирском академическом театре драмы, где пройдет торжество по случаю юбилея региона.
Также состоится церемония гашения юбилейной почтовой марки.
ИСТОЧНИК KP.RU