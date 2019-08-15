Покровчанин, который хотел подкачаться, попал под суд за контрабанду анаболиков

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-15T15:28:12+03:00

Теперь его могут лишить свободы на 7 лет

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Сотрудники полиции нашли у 29-летнего жителя Покрова ампулы с жидкостью и таблетки, которые запрещены на территории России. По данным УМВД, мужчина заказал их через интернет - хотел нарастить мышечную массу, оплатил товар и после забрал его в одном соседнем государстве.

Общая масса запрещенных веществ превысила 25 граммов. В отношении местного жителя возбуждено уголовное по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU