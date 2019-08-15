2019-08-15T14:11:04+03:00
Общество

Суд заставил заплатить владимирцев, затопивших соседей

Им предстоит отдать более ста тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Жительница Владимира снимала квартиру в Октябрьском районе, а в конце сентября прошлого года ее затопили соседи сверху. Как оказалось, у них прорвало трубу батареи, но после запорной арматуры. Помочь с ремонтом и возместить ущерб владельцы квартиры сверху не захотели, хотя разрушения, причиненные ее квартире, эксперты оценили почти в семьдесят тысяч рублей, и горожанке пришлось искать справедливости в суде. Хозяева, в комнате которых произошла авария, платить не хотели, настаивая, что во всем виновата управляющая компания, поскольку система отопления является общим имуществом собственников многоквартирного дома. Но по закону за трубы и оборудования, которые проходят в квартире после запорного устройства, отвечает владелец жилья. И владимирцам предстоит выплатить обитательнице съемной квартиры не только деньги на ремонт, но и расходы по оплате услуг оценщика и представителя, а также госпошлину – в общей сложности почти пятьдесят тысяч рублей. Недовольные таким решением владельцы квартиры обжаловали его, но Владимирский областной суд оставил его без изменений. Кстати, обращаться в суд можно, даже если сумма ущерба от затопления квартиры намного скромнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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