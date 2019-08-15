2019-08-15T13:21:27+03:00
Общество

Собинский район может передать РПЦ здание бывшей школы

Теперь оно учебному заведению не нужно
Сергей МОРКОВКИН
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13 августа глава Собинского района Александра Разова встретился с митрополитом Владимирским и Суздальским митрополитом Тихоном. Стороны обсудили вопрос передачи РПЦ Вознесенского храма.

Отметим, что располагавшаяся в здании церкви школа № 1 с 1 сентября 2019 года переедет в новое недавно построенное здание. Представители школы в телефонном разговоре сообщили, что до дальнейшей судьбы здания им нет дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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