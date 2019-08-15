Ковровчанин организовал подпольные игорные клубы

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-15T13:17:36+03:00

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В середине прошлого года тридцапятилетний житель Коврова, официально не работавший, организовал незаконную сеть игровых терминалов со специальным программным обеспечением, с помощью которых планировал зарабатывать деньги. Все терминалы он разместил в людных местах – барах, кафе, автомобильных салонах, где они привлекали внимание. Целый год по восьми адресам он вместе с помощниками поддерживал стабильную работу игорных точек. В августе региональный Следком совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ковровский» закрыли игорные клубы, а оборудование изъяли. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемый уже допрошен и признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU