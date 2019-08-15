2019-08-15T12:51:18+03:00
Политика

Мэр Коврова Анатолий Зотов отчитался перед отставкой

После 8 сентября у города будет новый руководитель
Сергей МОРКОВКИН
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14 августа глава города Коврова Анатолий Зотов провел прощальную пресс-конференцию. С 2019 года мэра города выбирают по конкурсу, на который Зотов не заявился. Сейчас на высокий пост претендуют три человека, один из которых - заместитель главы города по ЖКХ Юрий Морозов - на данный момент считается главным фаворитом конкурса.

Уходя с поста мэра города, Анатолий Зотов говорил о проблемах дефицита бюджета и государственно-частном партнерстве. В частности, глава города отметил, что на выдачу земельных участков городу не хватает 300 миллионов рублей. В то же время, решать проблемы с финансами Анатолий Зотов призывает через сдачу объектов в концессию.

– Как жить с теми расходными обязательствами и полномочиями, переданными муниципалитету по 131-му федеральному закону? – заявил Анатолий Зотов – Естественно, бюджеты стали дефицитными, ежегодно мы не закладываем в бюджет доходы, их нет. Это приводит к тому, что решение многих бытовых, социальных, хозяйственных проблем представляется невозможным. Ибо источник для всех благих дел – бюджет города.

Отметим, что Анатолий Зотов из местной политики уходить не решился. Отказавшись от участия в конкурсе на должность мэра Коврова, он примет участие в выборах депутатов местного горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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