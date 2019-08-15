Во Владимирской области выпущена почтовая карточка, посвящённая 75-летию региона

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-15T12:39:27+03:00

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14 августа Владимирская область отпраздновала юбилей. 33 региону исполнилось 75 лет. В честь этого власти области презентовали специальную почтовую карточку, выпущенную в честь праздника.

На ней изображен храм Покрова-на-Нерли в летний период. Пейзаж можно назвать идиллическим. Храм освещен закатным солнцем. Перед ним в воде плавают листья кувшинок, а над всем этим раскинула ветви старая ива. Для собирателей почтовых карточек данный образец в скором времени может стать самым настоящим раритетом, ведь тираж ее ограничен.

Напомним, что основные гуляния в честь 75-летия Владимирской области пройдут 16 и 17 августа на двух площадках - перед драмтеатром и на улице Георгиевской. Будет много фестивалей, музыки и развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU