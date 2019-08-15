Бывшему директору «Тепличного» Виктору Шляхову отказали в удовлетворении апелляции

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-15T12:20:37+03:00

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Владимирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего директора комбината «Тепличный». Виктор Шляхов и его адвокат не согласились с приговором, вынесенным 24 апреля.

Бывший руководитель ГУП «Тепличный» был осужден Ленинским районным судом города Владимира по нескольким статьям Уголовного Кодекса - за получение взяток в крупном и особо крупном размере, присвоение вверенного имущества в крупном размере, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями. Виктор Шляхов и его адвокат подали жалобу, в которой утверждали, что осужденный виновен не по всем этим статьям. Однако суд с ними не согласился, апелляционная жалоба осужденного и его защитника оставлена без удовлетворения, приговор – без изменений и вступил в законную силу.

Напомним, Виктор Шляхов был осужден на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс - штрав в 20 миллионов рублей и лишение права занимать должности руководителя государственного унитарного предприятия на 6 лет.

«Тепличному» Шляхов должен заплатить 390 тыс. рублей ущерба, а государствую вернуть всю сумма взяток и коммерческого подкупа в размере более 4,4 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU