Министерство обороны отказалось от претензий к генплану Владимира

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-15T12:05:52+03:00

А министерство культуры до сих пор против согласования документа

Изменить размер текста: A A

Согласительная комиссия по урегулирования разногласий по новому генплану города Владимира дала первые результаты. Министерство обороны РФ отказалось от своих претензий к главному документу городского планирования. Министерство культуры напротив настаивает на позиции отказа в согласовании генплана. Официальное коммюнике ведомства в адрес администрации города гласит, что "представленный проект изменений не может быть согласован".

Напомним, Министерство обороны РФ представило ряд претензий администрации Владимирской области о включении ряда участков специального назначения, находящихся в ведении ведомства, в гражданские зоны застройки. Учитывая, что ответ департамента строительства МО РФ говорит о том, что в проект генплана были внесены изменения, вероятнее всего участки ведомства были исключены из зон жилой и торговой застройки.

Министерство культуры РФ предъявляло свои требования к генплану в части охранных зон памятников архитектуры белокаменного зодчества. Судя по ответу ведомства на доработки в генплане Минкульт РФ не устроили.

ИСТОЧНИК KP.RU