2019-08-15T10:16:16+03:00
Происшествия

В Петушинском районе горожане продали арендованные автомобили

Теперь они отправятся в колонию
Ирина Мальцева
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Мужчины в прошлом году арендовали в Москве две иномарки, выпущенные в 2016 году и стоившие более четырехсот рублей каждый. Вернуть авто товарищи должны были 9 января этого года, но вечером в этот день мужчины встретились в Подмосковье и решили продать оба «Хендай Солярис» вместо того, чтобы отдать законным владельцам. Один из приятелей нашел через интернет покупателя, который согласился незаконно купить машины. На автостоянке в деревне Липна Петушинского района мужчины передали две иномарки новому владельцу, выручив за них 220 тысяч рублей. Подсудимые признали свою вину, и теперь каждому из них предстоит провести в колонии полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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