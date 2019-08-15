В Петушинском районе горожане продали арендованные автомобили

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-15T10:16:16+03:00

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Мужчины в прошлом году арендовали в Москве две иномарки, выпущенные в 2016 году и стоившие более четырехсот рублей каждый. Вернуть авто товарищи должны были 9 января этого года, но вечером в этот день мужчины встретились в Подмосковье и решили продать оба «Хендай Солярис» вместо того, чтобы отдать законным владельцам. Один из приятелей нашел через интернет покупателя, который согласился незаконно купить машины. На автостоянке в деревне Липна Петушинского района мужчины передали две иномарки новому владельцу, выручив за них 220 тысяч рублей. Подсудимые признали свою вину, и теперь каждому из них предстоит провести в колонии полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU