Во Владимире установили закладной камень в основании сквера 75-летия 33 региона

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-15T10:11:09+03:00

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14 августа 1944 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "Об образовании Владимирской области". В связи с этим 14 августа в 14.00 за зданием областной администрации (там, где работает фонтан) состоялась церемония закладки камня в честь будущего сквера 75-летия Владимирской области.

В закладочном камне была спрятана капсула с пожеланием от современной молодежи будущим потомкам. Текст послания зачитала ученица детского технопарка «Кванториум-33», восьмиклассница Софья Трофимова. Весной этого года она стала одним из победителей всероссийского конкурса «Школа исследователей и изобретателей Юниквант». И по его итогам получила право поехать во всероссийский центр «Океан» на Дальнем Востоке. Софья разработала вместе с другими ребятами из центра разработала прототип донного микробного топливного элемента для получения электрической энергии.

- Здравствуйте, уважаемые жители Владимирской области! - зачитала она текст послания. - Нам бы очень хотелось узнать о судьбе городов нашего региона в будущем. Как поживают наши уютные парки и скверы? Владимирцы продолжают бережно хранить историю своей земли?..

ИСТОЧНИК KP.RU