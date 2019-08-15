2019-08-15T09:57:03+03:00
Происшествия

За ночь во Владимирской области загорелись два дома

Пострадавших нет
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Первый пожар случился в Петушинском районе, в поселке Вольгинский. Пожарным сообщили о возгорании многоквартирного жилого дома в 05.15. Общая площадь составила 7 квадратных метров. На месте работали 13 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет.

Чуть позже, в 05.38, в Юрьев-Польском вспыхнула крыша жилого дома. На место выехали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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