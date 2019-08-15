Владимирцы предпочитают вклады в рублях

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-15T09:49:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Объем банковских вкладов жителей Владимирской области за год вырос на 8,1%. На 1 июля 2019 года накопления владимирцев составили 203,4 млрд рублей.

Как правило, жители региона открывают вклады в рублях. Доля депозитов в национальной валюте составляет 88,7%. При этом объем банковских вкладов жителей региона превышает почти в два раза их кредитные обязательства, на которые приходится 116,7 млрд рублей.

Объем депозитов юридических лиц области зафиксирован на уровне 14 млрд рублей, что ниже I полугодия 2018 года на 9,9%, и вызвано тем, что предприятия стали больше вкладывать средств в собственное производство. Средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями, выросли на 20,4% и составили 4,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU