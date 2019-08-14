В результате ДТП в здании Владимирского областного Театра кукол появилась дыра

14 Авг. 22:55 2019-08-14T23:47:24+03:00

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Информация о странном ДТП появилась в местных соцсетях 14 августа, около 22 часов. Со слов очевидца, его чуть не сбила девушка на Субару. Она не справилась с управлением, снесла забор и врезалась в здание Владимирского областного Театра кукол. По предварительной информации, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU