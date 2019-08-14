В Коврове дело об убийстве горожанина рассмотрят присяжные

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-14T16:26:52+03:00

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В сентябре прошлого года житель Коврова у себя дома выпивал с приятелем, затем они поругались и в пылу спора хозяин ударил знакомого ножом в шею и под ключицу. Раненый скончался в тот же день в реанимации городской больницы, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «убийство». Обвиняемый захотел, чтобы дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, сформировать которую должны 9 сентября. Это дело станет третьим во Владимирской области, которой рассмотрят в районных судах присяжные. В конце марта в Суздале присяжные оправлдали жительницу района, ударившего мужчину ножом в живот, а сейчас во Фрунзенском районном суде продолжается рассмотрение с присяжными дело по обвинению жительницы Владимира в убийстве своего гражданского мужа. Женщина расправилась с супругом в ходе ссоры из-за злоупотребления им алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU