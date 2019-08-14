Подросток украл банковскую карту и накупил чипсов и лимонада

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-14T15:20:41+03:00

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Пятнадцатилетний школьник из поселка Никологоры Вязниковского района в июле украл у незнакомца сразу три банковских карты, одной из которых можно было расплачиваться, не вводя пин-код. Этим и воспользовался юноша и несколько раз покупал разные продукты, в том числе чипсы, сухарики, лимонад. Кроме того, он сделал несколько покупок в интернет-магазинах и пополнял счета мобильных игр. За два дня подросток потратил более шестнадцати тысяч рублей. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В региональном Следкоме отмечают, что мальчик воспитывался в благополучной семье и сейчас родители намерены возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU