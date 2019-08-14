Жительница Владимира дождалась, когда ее избранник уснет, и украла из кармана телефон

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-14T13:53:53+03:00

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В июле в полицию обратился 30-летний житель Юрьев-Польского. Он рассказал о краже его телефона, стоимость которого - 16 тысяч рублей. По данным УМВД, полицейские задержали 37-летнюю жительницу Владимира. Она проводила вечер с мужчиной, а потом - дождалась, когда он уснет, залезла в его карман и достала телефон. Женщина успела продать смартфон, а деньги - потратить.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU