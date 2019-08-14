2019-08-14T13:53:53+03:00
Происшествия

Жительница Владимира дождалась, когда ее избранник уснет, и украла из кармана телефон

Гаджет женщина успела продать
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В июле в полицию обратился 30-летний житель Юрьев-Польского. Он рассказал о краже его телефона, стоимость которого - 16 тысяч рублей. По данным УМВД, полицейские задержали 37-летнюю жительницу Владимира. Она проводила вечер с мужчиной, а потом - дождалась, когда он уснет, залезла в его карман и достала телефон. Женщина успела продать смартфон, а деньги - потратить.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области наметилось ускорение темпов роста промышленного производства
Во Владимирской области за год количество малых предприятий сократилось на 4,7%
У александровца нашли 700 граммов наркотиков
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Диакон Андрей Кураев предложил ввести пароль для бесплатного входа во владимирский Успенский собор
Двух директоров владимирских школ оштрафовали на 100 тысяч рублей
Светлана Орлова отказалась приезжать на 75-летие Владимирской области
На вязниковца завели уголовное дело за сломанный клен
Владимирцев проверят на ВИЧ за 15 минут
В Вязниках 16 человек тушили жилой дом
Руководителей "Камешковского механического завода" "простили" в суде после раскаяния
Камешковец, которого ранее судили за кражи, теперь отправится в колонию за наркотики
В лесу Муромского района ищут 70-летнего пенсионера
50-летняя муромлянка украла у мужчины кошелек в магазине
В Суздале пройдет фестиваль исторической реконструкции
Во Владимирской области за месяц составлено 17 протоколов за нарушение правил продажи молока в магазинах
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером юнорского чемпионата Европы