Жительница Владимира дождалась, когда ее избранник уснет, и украла из кармана телефон
Гаджет женщина успела продать
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В июле в полицию обратился 30-летний житель Юрьев-Польского. Он рассказал о краже его телефона, стоимость которого - 16 тысяч рублей. По данным УМВД, полицейские задержали 37-летнюю жительницу Владимира. Она проводила вечер с мужчиной, а потом - дождалась, когда он уснет, залезла в его карман и достала телефон. Женщина успела продать смартфон, а деньги - потратить.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU