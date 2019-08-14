2019-08-14T12:27:29+03:00
Экономика

Во Владимирской области за год количество малых предприятий сократилось на 4,7%

Такая ситуация наблюдается по всей стране
Сергей МОРКОВКИН
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Количество предприятий малого бизнеса во Владимирской области за год сократилось на 2,5 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Единого реестра субъектов МСП сообщает пресс-служба владимирского регионального отделения "Опоры России".

Общественная организация уточняет, что по состоянию на 10 августа 2019 года в регионе было зарегистрировано 50916 предприятий малого и среднего бизнеса, в то время, как в августе 2018 года их было 53434. Субъектов МСП стало на 4,7% меньше, подобная ситуация наблюдается по всей стране. В целом по Российской Федерации количество субъектов МСП сократилось на 3,9%, а количество занятых в этом секторе экономики – на 5% (это более 800 тысяч человек).

Сокращение численности субъектов МСП эксперты связывают со снижением спроса и реальных доходов населения, а также с повышением НДС до 20% и недостаточной доступностью кредитных ресурсов для бизнеса

Рост количества малых и средних предприятий показали лишь три субъекта РФ – Московская (+4,1%), Ленинградская (+4,0%) области, а также республика Ингушетия (+8,3%). В Центральном федеральном округе самое большое снижение – у Ярославской области, там количество МСП за год сократилось 11%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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