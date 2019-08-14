2019-08-14T10:54:27+03:00
Общество

Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков (известный по псевдониму Гоблин) подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве.

На первом этапе по заказу «Ростелекома» Гоблин сделает и запишет переводы 11 фильмов, которые будут доступны только на площадках компании — в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ». Такой формат совместной работы Гоблина и оператора услуг платного телевидения или ОТТ-сервисов появился впервые на российском рынке.

В настоящее время абоненты видеосервисов «Ростелекома» уже могут посмотреть картину «Зеленая книга» с правильным переводом Гоблина. В дальнейшем возможно размещение в специальном именном разделе Гоблина его видеообзоров кино и исторических программ.

«Мы рады началу сотрудничества с человеком, чей голос и стиль перевода известны и любимы миллионами кинозрителей в России. Обладая яркой индивидуальностью Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя. Это всегда честный перевод — он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано. С удовольствием приглашаем всех поклонников творчества Гоблина смотреть кино в высоком качестве и в правильном переводе в сервисе Wink», — сказал директор по контентной политике компании «Ростелеком» Александр Косарим.

«Принял решение возобновить массовый выпуск фильмов в правильном переводе. Добротные фильмы появляются регулярно, но их непросто найти в потоках информационного шума вокруг "блокбастеров". Не случайно наше сотрудничество началось с "Зеленой книги" — это редкий фильм, в отношении которого сошлись во мнениях и рядовые зрители, и высоколобые критики, две премии "Оскар" тому подтверждение. Смотрите хорошее кино только в правильном переводе на ресурсах компании "Ростелеком"», — прокомментировал Дмитрий Пучков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Владимира дождалась, когда ее избранник уснет, и украла из кармана телефон
Во Владимирской области наметилось ускорение темпов роста промышленного производства
Во Владимирской области за год количество малых предприятий сократилось на 4,7%
У александровца нашли 700 граммов наркотиков
Диакон Андрей Кураев предложил ввести пароль для бесплатного входа во владимирский Успенский собор
Двух директоров владимирских школ оштрафовали на 100 тысяч рублей
Светлана Орлова отказалась приезжать на 75-летие Владимирской области
На вязниковца завели уголовное дело за сломанный клен
Владимирцев проверят на ВИЧ за 15 минут
В Вязниках 16 человек тушили жилой дом
Руководителей "Камешковского механического завода" "простили" в суде после раскаяния
Камешковец, которого ранее судили за кражи, теперь отправится в колонию за наркотики
В лесу Муромского района ищут 70-летнего пенсионера
50-летняя муромлянка украла у мужчины кошелек в магазине
В Суздале пройдет фестиваль исторической реконструкции
Во Владимирской области за месяц составлено 17 протоколов за нарушение правил продажи молока в магазинах
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером юнорского чемпионата Европы