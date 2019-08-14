Двух директоров владимирских школ оштрафовали на 100 тысяч рублей
Они нарушили антимонопольное законодательство
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Владимирское УФАС оштрафовало директора школы № 38 и директора школы № 45. Они нарушили антимонопольное законодательство, каждый из них был оштрафован на 50 тысяч рублей.
Директор № 38 отказалась от исполнения контракта с частной фирмой в одностороннем порядке. Глава школы № 45 отказалась от исполнения контракта на покупку системы контроля и управления доступом.
ИСТОЧНИК KP.RU