Двух директоров владимирских школ оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-14T10:06:16+03:00

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Владимирское УФАС оштрафовало директора школы № 38 и директора школы № 45. Они нарушили антимонопольное законодательство, каждый из них был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Директор № 38 отказалась от исполнения контракта с частной фирмой в одностороннем порядке. Глава школы № 45 отказалась от исполнения контракта на покупку системы контроля и управления доступом.

ИСТОЧНИК KP.RU