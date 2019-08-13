На вязниковца завели уголовное дело за сломанный клен
8 августа текущего года в полицию обратился лесничий. Он сообщил, что на особо охраняемой территории нашел сломанный клен ясенелистный. Деревья выдрали вместе с корнями.
По данным УМВД, полиция задержала 51-летнего местного жителя. Мужчина сознался и рассказал, что незнакомец за деньги попросил его убрать с участка металлические емкости. Чтобы деревья не мешали, 51-летний житель с помощью ковша убрал их вместе с верхним слоем грунта, отделив от корней.
Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 190 000 рублей.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU