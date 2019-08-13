Владимирцев проверят на ВИЧ за 15 минут

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-13T17:29:18+03:00

Тест можно сделать на Соборной площади 17 августа

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Через Владимирскую область впервые пройдёт всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в ходе которого все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Эта акция организована Министерством здравоохранения России совместно с Горьковским автомобильным заводом.

Тестирование будет проходить на центральных площадях городов, возле авто- и железнодорожных вокзалов и крупных торговых центров. Отправляясь на работу, учебу или за покупками, люди смогут сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут.

Опознавательный знак мобильного пункта тестирования – белый цвет и широкая красная лента с надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

График и адреса стоянок мобильных пунктов тестирования:

16 августа г. Александров, ул. Свердлова, д. 37 (площадка у ДК «Юбилейный»);

16 августа г. Ковров ул. Ватутина, д. 59 (парковка перед входом в ТЦ «Треугольник»);

16 августа г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 23 (рядом с Домом культуры им. 1100-летия Мурома);

17 августа г. Гусь-Хрустальный, ул. Революции, д. 2 (площадка перед ТЦ «ВЕСНА»);

17 августа г. Владимир, ул. Б. Московская, Соборная площадь (рядом с монументом 850-летия Владимира).

ИСТОЧНИК KP.RU