Владимирцев проверят на ВИЧ за 15 минут
Через Владимирскую область впервые пройдёт всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в ходе которого все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Эта акция организована Министерством здравоохранения России совместно с Горьковским автомобильным заводом.
Тестирование будет проходить на центральных площадях городов, возле авто- и железнодорожных вокзалов и крупных торговых центров. Отправляясь на работу, учебу или за покупками, люди смогут сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут.
Опознавательный знак мобильного пункта тестирования – белый цвет и широкая красная лента с надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
График и адреса стоянок мобильных пунктов тестирования:
16 августа г. Александров, ул. Свердлова, д. 37 (площадка у ДК «Юбилейный»);
16 августа г. Ковров ул. Ватутина, д. 59 (парковка перед входом в ТЦ «Треугольник»);
16 августа г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 23 (рядом с Домом культуры им. 1100-летия Мурома);
17 августа г. Гусь-Хрустальный, ул. Революции, д. 2 (площадка перед ТЦ «ВЕСНА»);
17 августа г. Владимир, ул. Б. Московская, Соборная площадь (рядом с монументом 850-летия Владимира).
ИСТОЧНИК KP.RU