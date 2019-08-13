Руководителей "Камешковского механического завода" "простили" в суде после раскаяния

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-13T16:40:07+03:00

А судили их за использование нелицензионного программного обеспечения

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Камешковский районный суд прекратил уголовные дела в отношении врио генерального директора и главного технолога АО "Камешковский механический завод". Дела прекратились после раскаяния подсудимых и возмещения ими ущерба компании-разработчику программного обеспечения.

Дело в том, что они использовали нелицензионное ПО, в том числе конструкторских программ семейства Компас. Так как это делалось с коммерческой выгодой, на руководство завода завели уголовные дела после проверок УМВД.

Во время суда адвокаты обратилась с ходатайствами о прекращении уголовных дел в связи с раскаянием подсудимых. Они возместили полмиллиона рублей разработчику и правообладателю конструкторских программ "Компас" – ООО "АСКОН-Системы проектирования". Камешковский районный суд ходатайства адвокатов удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU