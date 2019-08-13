2019-08-13T16:34:54+03:00
Происшествия

Камешковец, которого ранее судили за кражи, теперь отправится в колонию за наркотики

Местного жителя сдал полиции знакомый
Валерия ПРОНИНА
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28 мая этого года ранее судимый за кражи местный житель передал своему знакомому наркотики. Знакомый, взяв их, в этот же вечер добровольно отдал их сотруднику полиции.

Камешковский районный суд признал камешковца виновным в незаконном сбыте наркотического средства. Теперь мужчина проведет 4 года и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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