Камешковец, которого ранее судили за кражи, теперь отправится в колонию за наркотики

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-13T16:34:54+03:00

Изменить размер текста: A A

28 мая этого года ранее судимый за кражи местный житель передал своему знакомому наркотики. Знакомый, взяв их, в этот же вечер добровольно отдал их сотруднику полиции.

Камешковский районный суд признал камешковца виновным в незаконном сбыте наркотического средства. Теперь мужчина проведет 4 года и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU