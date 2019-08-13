В лесу Муромского района ищут 70-летнего пенсионера
Волонтеры "Лиза Алерт" отмечают, что у дедушки может быть потеря памяти
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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11 августа 2019 года Иван Баранов 1949 года рождения ушел в лес из деревни Михайловка Муромского района и не вернулся.
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что у пенсионера может быть потеря памяти.
Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, лысый, глаза голубые.
Был одет в свитер, сине-белую рубашку в клетку, синие джинсы, резиновые сапоги.
С собой была корзина.
Если вам что-то известно о пропавшем, звоните: 112 или 89209392241.
ИСТОЧНИК KP.RU