2019-08-13T16:13:30+03:00
Происшествия

В лесу Муромского района ищут 70-летнего пенсионера

Волонтеры "Лиза Алерт" отмечают, что у дедушки может быть потеря памяти
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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11 августа 2019 года Иван Баранов 1949 года рождения ушел в лес из деревни Михайловка Муромского района и не вернулся.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что у пенсионера может быть потеря памяти.

Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, лысый, глаза голубые.

Был одет в свитер, сине-белую рубашку в клетку, синие джинсы, резиновые сапоги.

С собой была корзина.

Если вам что-то известно о пропавшем, звоните: 112 или 89209392241.

ИСТОЧНИК KP.RU

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