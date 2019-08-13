50-летняя муромлянка украла у мужчины кошелек в магазине
Тот оставил его на прилавке
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В конце июля в полицию обратился 66-летний житель одного из сел Муромского района. Он сказал, что в магазине у него украли кошелек, где было три тысячи рублей.
По данным УМВД, полицейские изучили запись с камер и опросили очевидцев. Через несколько дней была задержана 50-летняя местная жительница. Она заметила кошелек, который мужчина положил на прилавок, потом положила на него свою сумку и забрала его.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU