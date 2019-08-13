Во Владимирской области за месяц составлено 17 протоколов за нарушение правил продажи молока в магазинах

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-13T12:46:37+03:00

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Владимирское управление Роспотребнадзора за месяц проверило 52 магазина, в которых торговали молоком и молочными продуктами. Дело в том, что с 1 июля вступил в силу закон, по которому продукты из натурального молока и с заменителем молочного жира (как правило, пальмовым маслом), должны выкладываться отдельно, так, чтобы их мог отличить любой покупатель. Продукты из натурального молока должны в витрине иметь сопровождающую надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Это сделано, чтобы любой человек, даже не очень хорошо разбирающийся в технологиях, мог отличить, где натуральное сливочное масло, а где «спред» - то есть заменитель, где сыр из молока, а где «сырный продукт» из пальмового масла.

Однако не все магазины торгуют «молочкой» правильно. Из 52 проверенных владимирским Роспотребнадзором торговых точек почти треть работала с нарушениями. Молочные продукты и продукты с заменителем молочного жира стояли подряд, надпись, позволяющая их отличить друг от друга, отсутствовала. За выявленные нарушения в отношении виновных юридических и должностных лиц составлено 17 протоколов об административном правонарушении, выданы предписания об их устранении.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области продолжает проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU