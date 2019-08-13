Владимирская шахматистка стала бронзовым призером юнорского чемпионата Европы
Турнир проходил в Братиславе
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Владимирская шахматистка Диана Преображенская стала бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей и девушек от 8 до 18 лет. Турнир прошел в Братиславе с 2 по 10 августа.
Диана Преображенская набрала 7 баллов в самой младшей группе. Первые два места достались представительницами Азербайджана Динаре Хусейновой и Саадат Баширли.
Диана Преображенская выступала в составе российской сборной, насчитывавшей в общей сложности 128 человек. По итогам первенства россияне завоевали 12 медалей и стали первыми в командном зачёте
ИСТОЧНИК KP.RU