Владимирская шахматистка стала бронзовым призером юнорского чемпионата Европы

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-13T10:38:42+03:00

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Владимирская шахматистка Диана Преображенская стала бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей и девушек от 8 до 18 лет. Турнир прошел в Братиславе с 2 по 10 августа.

Диана Преображенская набрала 7 баллов в самой младшей группе. Первые два места достались представительницами Азербайджана Динаре Хусейновой и Саадат Баширли.

Диана Преображенская выступала в составе российской сборной, насчитывавшей в общей сложности 128 человек. По итогам первенства россияне завоевали 12 медалей и стали первыми в командном зачёте

ИСТОЧНИК KP.RU