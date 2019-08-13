ДТП в Петушинском районе: погибла 15-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-13T10:42:52+03:00

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ДТП произошло 13 августа в 00.30 в Петушках на улице Матросова. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 19-летний парень за рулем «Митсубиси Лансер» ехал по Спортивному проезду со стороны улицы Трудовая. Он не справился с управлением, машину вынесло на обочину дороги, где она перевернулась

В аварии погибла пассажирка машины - 15-летняя девушка. Водитель и еще один пассажир иномарки были госпитализированы, еще двое находящихся в этой же машине отправлены на лечение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU