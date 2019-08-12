Собинский спортсмен стал победителем первенства Европы по жиму лежа
Дмитрий Гуляев еще и занял третье место в абсолютном зачете
предоставлено АВО.
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10 августа в Люксембурге завершились чемпионат и первенство Европы по жиму лежа. Победителем соревнований в весовой категории 74 кг стал уроженец Собинского района Дмитрий Гуляев, выступавший в составе российской сборной.
Кроме того, спортсмен занял третье место в абсолютном зачёте, показав результат 157,5 кг. Денис Стольников, также представлявший Владимирскую область на соревнованиях в составе российской сборной, стал на первенстве Европы четвёртым. Его результат в весовой категории 66 кг – 137,5 кг.
Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из всех стран Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU