2019-08-12T17:10:15+03:00
Общество

Собинский спортсмен стал победителем первенства Европы по жиму лежа

Дмитрий Гуляев еще и занял третье место в абсолютном зачете
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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10 августа в Люксембурге завершились чемпионат и первенство Европы по жиму лежа. Победителем соревнований в весовой категории 74 кг стал уроженец Собинского района Дмитрий Гуляев, выступавший в составе российской сборной.

Кроме того, спортсмен занял третье место в абсолютном зачёте, показав результат 157,5 кг. Денис Стольников, также представлявший Владимирскую область на соревнованиях в составе российской сборной, стал на первенстве Европы четвёртым. Его результат в весовой категории 66 кг – 137,5 кг.

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из всех стран Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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