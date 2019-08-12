В больницу в Оргтруде приняли на работу терапевта на полставки

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-12T16:51:52+03:00

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После многочисленных скандалов вокруг городской больницы №7 в микрорайоне Оргтруд областная администрация начала набирать туда сотрудников. Уже приняты на работу фельдшер по оказанию неотложной помощи и врач-терапевт - правда, только на 0,5 ставки. Обещают, что в течение двух недель в больнице появится еще один терапевт - уже на полную ставку, а также второй фельдшер, чтобы вести прием ежедневно, а не 5 дней в неделю. С середины августа периодически будет вести приём врач травматолог-ортопед.

Еще одно достижение - кабинет неотложной помощи перенесён на первый этаж. Теперь люди с переломами и вывихами не будут карабкаться по лестнице. Из нового оборудования уже установлено электронное табло вместо привычного инфостенда с графиком работы врачей. В департаменте здравоохранения говорят, что это повышает доступность и качество оказания медицинской помощи. Сейчас проводят торги на покупку стоматологической установки и офтальмологического оснащения. Планируется проведение закупки оборудования для физиотерапевтического кабинета. В общем, скандал и смена главврача явно пошли больнице на пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU