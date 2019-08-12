Во владимирской библиотеке пройдет игра по произведениям Туве Янссон

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-12T14:17:19+03:00

В честь 105-летия со дня рождения мамы "муми-троллей" в филиале ЦГБ на улице Егорова состоится "читалочка"

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По своему решили вспомнить известную финскую писательницу Туве Марику Янссон, которой в этом году исполнилось бы 105 лет, в Центральной городской библиотеке. В филиале №4 на улице Егорова пройдет тематическая читалочка под названием "Я открываю книгу про Муми-троллей"!

Читалочка откроет для всех мальчишек и девчонок удивительный мир финской писательницы и художницы Туве Янссон. Именно она - автор восьми повестей о муми-троллях, которыми зачитываются дети в разных уголках мира. Как писала Туве Янссон, "каждый нуждается в том, чтобы ему время от времени рассказывали хорошую историю…"

Ребят ждет игра на развитие наблюдательности и знание героев книг о Муми-троллях "Жители счастливой долины". Кроме того, как в книге "Опасное лето", всем желающим будет предложено смастерить кораблик и принять участие в веселом соревновании "Парусная регата".

Мероприятие состоится 15 августа в 16.00 по адресу: улица Егорова, 10. Справки по телефонам: 21-96-11, 21-23-48.

ИСТОЧНИК KP.RU