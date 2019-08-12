Во владимирской библиотеке пройдет игра по произведениям Туве Янссон
По своему решили вспомнить известную финскую писательницу Туве Марику Янссон, которой в этом году исполнилось бы 105 лет, в Центральной городской библиотеке. В филиале №4 на улице Егорова пройдет тематическая читалочка под названием "Я открываю книгу про Муми-троллей"!
Читалочка откроет для всех мальчишек и девчонок удивительный мир финской писательницы и художницы Туве Янссон. Именно она - автор восьми повестей о муми-троллях, которыми зачитываются дети в разных уголках мира. Как писала Туве Янссон, "каждый нуждается в том, чтобы ему время от времени рассказывали хорошую историю…"
Ребят ждет игра на развитие наблюдательности и знание героев книг о Муми-троллях "Жители счастливой долины". Кроме того, как в книге "Опасное лето", всем желающим будет предложено смастерить кораблик и принять участие в веселом соревновании "Парусная регата".
Мероприятие состоится 15 августа в 16.00 по адресу: улица Егорова, 10. Справки по телефонам: 21-96-11, 21-23-48.
ИСТОЧНИК KP.RU