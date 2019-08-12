2019-08-12T14:17:19+03:00
Общество

Во владимирской библиотеке пройдет игра по произведениям Туве Янссон

В честь 105-летия со дня рождения мамы "муми-троллей" в филиале ЦГБ на улице Егорова состоится "читалочка"
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По своему решили вспомнить известную финскую писательницу Туве Марику Янссон, которой в этом году исполнилось бы 105 лет, в Центральной городской библиотеке. В филиале №4 на улице Егорова пройдет тематическая читалочка под названием "Я открываю книгу про Муми-троллей"!

Читалочка откроет для всех мальчишек и девчонок удивительный мир финской писательницы и художницы Туве Янссон. Именно она - автор восьми повестей о муми-троллях, которыми зачитываются дети в разных уголках мира. Как писала Туве Янссон, "каждый нуждается в том, чтобы ему время от времени рассказывали хорошую историю…"

Ребят ждет игра на развитие наблюдательности и знание героев книг о Муми-троллях "Жители счастливой долины". Кроме того, как в книге "Опасное лето", всем желающим будет предложено смастерить кораблик и принять участие в веселом соревновании "Парусная регата".

Мероприятие состоится 15 августа в 16.00 по адресу: улица Егорова, 10. Справки по телефонам: 21-96-11, 21-23-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радужанин заплатит 200 тысяч штрафа за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Собственникам незаконных рекламных конструкций придется заплатить не только штрафы за их установку, но оплатить демонтаж
Более трех с половиной тысяч владимирских детей получили бесплатные путевки в лагеря
Ветераны владимирского "Торпедо" объявились в Кольчугино
Молодой ковровчанин обчистил 80-летнего пенсионера
Боголюбовским чиновникам не хватило денег на диспансеризацию
Футбольный клуб "Муром" презентовал третий комплект формы
Лишь 8,4% семей Владимирской области относятся к среднему классу
Владимирский пловец проплыл 25 километров по Финскому заливу с рекордным временем
У жителей Мурома и Лакинска полицейские изъяли больше килограмма растительных наркотиков
У заключенного Владимирского центра нашли мобильный телефон в необычном месте
Муромлянин обокрал гараж, проломив его крышу ногой
День физкультурника во Владимире впервые прошел в ледовом дворце "Владимир"
Во Владимире суд заставил чиновников оплатить горожанину ремонт автомобиля, на которое упало дерево
В Александрове можно увидеть антикварных кукол конца 19- начала 20 века