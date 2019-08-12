Собственникам незаконных рекламных конструкций придется заплатить не только штрафы за их установку, но оплатить демонтаж
12 августа специалисты управления наружной рекламы и информации городской администрации вышли в очередной рейд и провели демонтаж незаконных конструкций, сообщает пресс-служба мэрии. Из 19 несогласованных "вывесок" сотрудники управления демонтировали только часть. Многие собственники после получения предписания сделали это самостоятельно. Ведь за демонтаж силами горадминистрации, им пришлось бы впоследствии заплатить. В мэрии напоминают, что за установку незаконных рекламных конструкций предусмотрены штрафы: до 2500 для физических лиц, до 5000 рублей — для должностных лиц, до 10 тысяч рублей — для юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU