2019-08-12T14:29:15+03:00
Общество

Собственникам незаконных рекламных конструкций придется заплатить не только штрафы за их установку, но оплатить демонтаж

Из 19 незаконных конструкций 16 размещены на здании ЦУМ "Валентина"
Елена Масленникова
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12 августа специалисты управления наружной рекламы и информации городской администрации вышли в очередной рейд и провели демонтаж незаконных конструкций, сообщает пресс-служба мэрии. Из 19 несогласованных "вывесок" сотрудники управления демонтировали только часть. Многие собственники после получения предписания сделали это самостоятельно. Ведь за демонтаж силами горадминистрации, им пришлось бы впоследствии заплатить. В мэрии напоминают, что за установку незаконных рекламных конструкций предусмотрены штрафы: до 2500 для физических лиц, до 5000 рублей — для должностных лиц, до 10 тысяч рублей — для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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