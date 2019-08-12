Ветераны владимирского "Торпедо" объявились в Кольчугино

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-12T12:31:55+03:00

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Кольчугинский "Металлург", выступающий в чемпионате Владимирской области по футболу (турнир для команд любителей) обыграл молодежную команду владимирского "Торпедо" со счетом 5:0. В составе кольчугинской команды неожиданно появились лидеры "Торпедо" прошлых лет. За "Металлург" сыграли многолетний капитан черно-белых Иван Каратыгин, крайний защитник, выступавший с владимирской командой в ФНЛ Илья Зинин, один из самых талантливых атакующих футболистов "Торпедо", экс-игрок юношеской сборной России Антон Усов, так и сумевший вернуться на прежний уровень после службы в армии, и привлекавшийся к матчам команды мастеров "Торпедо" Илья Татаренко.

Отметим, в этом сезоне "Торпедо" покинул еще один ветеран, капитан прошлого сезона Сергей Шалин. Он перешел в ФК "Муром". На берегах Оки играет и другой заметный футболист "Торпедо" прошлых лет Максим Зимарев. В "Муром" он переблался транзитом через ивановский "Текстильщик". Наконец, главный талант "Торпедо" последних лет Михаил Земсков уже второй сезон выступает в ФНЛ в составе курского "Авангарда" - далеко не самой слабой команды подэлитного российского дивизиона. Ранее он играл за ярославский "Шинник".

ИСТОЧНИК KP.RU