Молодой ковровчанин обчистил 80-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-12T12:27:07+03:00

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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, 3 августа в полицию обратился 80-летний житель Коврова, который сообщил, что у него украли кошелек с деньгами. Пенсионер рассказал, что в день хищения ему несколько раз попадался на глаза незнакомый парень. Дедушка подробно описал преследовавшего его молодого человека.

Полицейские подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний местный житель. Злоумышленник признался, что за пенсионером следил. И чтобы убедиться, что у дедули есть деньги, попросил у него небольшую сумму на сигареты. Пенсионер по доброте душевной одолжил. Дальше воришка проследил за дедушкой, и около дома, когда последний поставил сумку на землю, чтобы открыть ворота, стащил кошелек и скрылся. Часть денег воришка успел потратить, часть средств пенсионеру вернули. За кражу 25-летнему парню может грозить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU